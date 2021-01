Roma: voragine in via Casilina in zona Torpignattara

Una voragine di circa tre metri per due si è aperta nel pomeriggio, verso le 15, in via CASILINA a Roma, area Tor Pignattara, vicino all’incrocio con via Vibio Sequestre, in direzione centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse pattuglie del Quinto gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno cercando di stabilire la profondità della voragine.

Al momento il traffico e’ stato interrotto solamente in un senso di marcia.