Incidenti stradali: perde controllo moto, muore 22enne a Roma

Incidente stradale mortale ieri sera intorno alle 23 in zona San Basilio, alla periferia di Roma. Un 22enne, a bordo di una moto Honda Cbr, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via del Casale di San Basilio, all’altezza di via Corinaldo, andando a sbattere per cause in corso di accertamento.

Il giovane e’ morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Indagini in corso.