Scuola Roma: 10 nuove aule con bioedilizia per liceo Democrito

Dieci nuove aule per il liceo Democrito di Roma, realizzate con tecniche di bioedilizia, amplieranno gli spazi della struttura. Questa mattina Virginia Raggi, in veste di sindaco della Citta’ metropolitana di Roma, ha visitato la nuova ala dell’istituto.

“Un progetto di edilizia sostenibile curato in ogni aspetto, dalla climatizzazione all’illuminazione alla fibra ottica per la piena connettivita’, di cui siamo orgogliosi. Non abbiamo solo risposto – prosegue – a un fabbisogno, ma e’ stato realizzato con estrema attenzione, in soli 5 mesi, dopo un grande lavoro e un continuo confronto con la scuola e gli studenti, un progetto all’avanguardia, che vogliamo sia un progetto pilota per la realizzazione di altri nuovi spazi nelle scuole del territorio. E’ migliorando gli spazi in cui quotidianamente vivono ragazzi e docenti che si da’ un contributo concreto e si affrontano con coraggio le tante problematiche dei nostri istituti”.

Con interventi come questo, “si punta a creare – aggiunge Raggi – le migliori condizioni, ambientali e infrastrutturali che hanno un impatto positivo nel modo in cui si sviluppa la didattica, l’apprendimento, la stessa creativita’ degli studenti”.