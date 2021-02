Spari in strada a Cinecittà est, gambizzato pregiudicato

Un uomo di 40 anni, pregiudicato, è stato gambizzato questa mattina alle 7:45 in via Francesco Gentile, a Cinecittà est. Due persone a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, hanno atteso che il 40enne uscisse dal portone per poi sparargli e sono scappati. Quattro i colpi esplosi, due lo hanno raggiunto alla gamba sinistra.

La vittima è stata trasportata il codice rosso all’ospedale San Giovanni. Sul posto gli agenti della polizia di Stato. Tanta la paura tra i residenti della zona. A pochi metri da dove è avvenuta la sparatoria, infatti, ci sono le scuole medie ed elementari.