Lavori a piazza Augusto Imperatore, cambiano percorsi bus

Per l’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Augusto Imperatore, dal 15 febbraio i percorsi e i capolinea delle linee bus 301, 913 e 990 saranno modificati.

La linea 301 terminerà le corse alla stazione metro A Lepanto. Per proseguire verso il Centro potranno essere utilizzate le linee le linee 30, 70, 990. La linea 913 cambierà percorso tra via Ottaviano e piazza Cavour che diventerà il nuovo capolinea. La linea 990 cambierà percorso tra via Ottaviano e piazza Cavour. Da piazza Cavour verrà prolungata in via Vittoria Colonna, via di Ripetta, via di Monte Brianzo sino al nuovo capolinea di lungotevere Marzio.

In particolare, le linee 913 e 990, in zona Prati, si scambieranno il percorso. La linea 913 non percorrerà viale delle Milizie, via Lepanto, via Marcantonio Colonna e via Cicerone ma passerà su via Ottaviano, piazza Risorgimento e via Crescenzio sino al capolinea di piazza Cavour. La linea 990 da viale Giulio Cesare/via Ottaviano proseguirà su viale Giulio Cesare, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, via Tomacelli, via di Ripetta, via Monte Brianzo, lungotevere Marzio. In partenza da lungotevere Marzio, la linea 990 percorerrà via Vittoria Colonna e piazza Cavour.