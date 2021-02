Roma, nel weekend corridoi anti-assembramento

Corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia e carabinieri. Torna il ‘modello Roma’ contro gli assembramenti nel centro della Capitale con maggiore attenzione alle aree in cui si sono registrati recentemente maggiori affollamenti. È quanto stabilito nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi.

Sotto la lente l’area del Tridente con controlli degli afflussi nelle principali strade come via del Corso. Particolare attenzione nel fine settimana, il primo dopo il rientro in fascia gialla, a tutte le zone della movida.a