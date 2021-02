Vaccino over 80, Cgil Lazio attiva numero per assistenza

“Vaccinarsi è un diritto e un atto di responsabilità cui ognuno di noi è chiamato. La Cgil di Roma e del Lazio non manca di fare la propria parte e per essere più vicina ai suoi iscritti e agevolare la campagna di vaccinazione anti Covid-19 degli over 80 ha attivato un numero ad hoc”. Così, in una nota, il sindacato.

“Da oggi, chiamando il numero 06-48913103 tutti coloro che hanno difficoltà a prenotare la somministrazione del vaccino potranno ricevere assistenza. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14“.