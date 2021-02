Incendio doloso all’Eurospin di Rignano Flaminio

Un tentativo di furto finito male a una cassa continua è la causa dell’incendio divampato questa notte intorno alle due circa, all’attività commerciale Eurospin di Rignano Flaminio

I vigili del fuoco sono intervenuti con sei mezzi operativi, per mettere in sicurezza dell’area. Non sono state coinvolte persone. Sul posto anche il 118, Italgas e carabinieri.