Covid: nel Lazio al via le vaccinazioni agli over 80

Si parte domani con le vaccinazioni anti Covid degli over 80 nel Lazio. Saranno 50 i punti di somministrazione, 22 nella citta’ di Roma, 13 nella provincia di Roma, 5 a Latina, 4 a Viterbo e 3 a Frosinone e Rieti.

“Questi punti sono attrezzati nella gestione in sicurezza delle somministrazioni e nella garanzia della catena del freddo”. Si legge sul portale Salute Lazio. Ad oggi si sono prenotati per il vaccino oltre 214 mila anziani in meno di una settimana (compresi i domiciliari). Il 13 per cento si e’ prenotato telefonicamente e l’87 per cento online.

Il primo giorno saranno effettuati 3.601 vaccini agli over 80, di cui 2.083 a Roma, 708 nella provincia di Roma, 270 a Latina, 252 a Frosinone 192 a Viterbo e 96 a Rieti, in rapporto alla percentuale di popolazione. Ogni anziano ha ricevuto un sms con il memo della prenotazione e gia’ la data dell’appuntamento per la seconda dose che avverra’ dopo 21 giorni per il vaccino Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna. Gia’ 20 mila anziani, soprattutto nelle Rsa, hanno ricevuto il vaccino.

“L’obiettivo, stante le quantita’ di dosi di vaccino ad oggi disponibili e garantendo sempre la seconda dose, e’ di concludere gli over 80 entro i primi giorni del mese di maggio. Se ci dovesse essere una aumento delle dosi a disposizione verranno anticipati gli appuntamenti e aumentati i punti di somministrazione che oggi, a causa della scarsita’ delle dosi, non possono essere ulteriormente ampliati”, aggiunge l’Unita’ di crisi per l’emergenza coronavirus sul portale Salute Lazio.