Conte: io candidato Sindaco a Roma? No, grazie

Giuseppe Conte non intende candidarsi a sindaco di Roma. Il presidente del consiglio uscente, intervistato dal Tg3, risponde così all’ipotesi di una sua corsa per il Campidoglio: “No, grazie”.

Intanto è sprint nella corsa al secondo mandato di Virginia Raggi. Mentre centrodestra e centrosinistra ancora non hanno indicato i loro candidati unitari, e’ nato il “comitato per Virginia”, per sostenerne la ricandidatura. L’atto costitutivo, a quanto si apprende, e’ stato depositato pochi giorni fa. Tra gli obiettivi: incentivare le attivita’ di supporto alla sindaca, in particolare rispetto agli stakeholder e realizzare iniziative sul territorio. Il comitato si occupera’ di organizzare incontri tra i cittadini e Raggi. Tra le finalita’ anche la raccolta fondi per il sostentamento delle spese che tali attivita’ comportano.

ra i fondatori del comitato, c’e’ l’architetto Silvano Martorana che, a quanto si apprende, svolgera’ la carica di presidente. Per la partita del Campidoglio si sono fatti avanti nel centrosinistra anche Carlo Calenda, Tobia Zevi, Giovanni Caudo e Paolo Ciani. Ma la coalizione non ha ancora trovato un candidato unitario e, peraltro, c’e’ ancora in ballo il rebus delle primarie. Nel centrodestra – dove pure Lega, FdI e Forza Italia vogliono correre insieme – circolano i nomi di Guido Bertolaso, Andrea Abodi e Giovanni Nistri.

A sostegno di Raggi, che ha annunciato la volonta’ di ricandidarsi dalla scorsa estate, di recente e’ nata una nuova pagina Facebook, che rimanda al sito www.cosefatte.it (un portale in cui si riportano i risultati dell’amministrazione, rilanciato nel 2019 anche da Beppe Grillo) e alcuni consiglieri comunali hanno organizzato dei confronti social sul tema.