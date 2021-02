Covid: nel Lazio oggi 1.261 casi con 618 contagi a Roma

Oggi su oltre 12mila tamponi nel Lazio (+492) e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.261 casi positivi (+234), 31 i decessi (-20) e +2.930 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%”. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’.

“Il Lazio rimane in zona gialla ma occorre massima attenzione alle misure di prevenzione”, dichiara l’assessore che aggiunge “Il valore Rt e’ in lieve crescita ma rimane sotto 1, diminuiscono i focolai, i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva e il tasso di incidenza”.