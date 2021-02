Roma: cade dalla finestra di una scuola, grave ragazzo di 13 anni

Un ragazzo di 13 anni, per motivi non ancora chiari, e’ caduto dalla finestra del secondo piano di una scuola in via Panisperna, a Roma. Il ragazzo e’ stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli in condizioni gravi.

Secondo una prima ricostruzione potrebbe avere tentato il suicidio, ma la dinamica di quanto accaduto resta ancora da chiarire. Indagini in corso.