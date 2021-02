Roma, alcuni medici del privato rifiutano vaccino Astrazeneca

“Ci risulta che alcuni medici liberi professionisti under55 hanno comunicato alle Asl che non si vaccineranno con Astrazeneca perché ritengono che non sia confacente al loro rischio professionale”. A dirlo all’Ansa il presidente dell’Ordine dei medici di Roma Antonio Magi.

“Pur condividendo che rispetto a questa categoria sia di maggior copertura il Pfizer, come Ordine abbiamo fatto in modo tale che i liberi professionisti venissero censiti per essere vaccinati. Abbiamo raccolto 13mila adesioni e trasmesso di dati alla Regione che li ha inviati alle Asl”.

AstraZeneca prevede di produrre questo mese oltre 100 milioni di dosi del suo vaccino sviluppato insieme all’Università di Oxford e di arrivare a produrre oltre 200 milioni di dosi al mese antro aprile: lo ha detto l’amministratore delegato della società, Pascal Soriot. Lo riporta il Guardian.

Al via in Italia le somministrazioni di questo vaccino, che il ministero raccomanda solo alla fascia 18-55 anni in buona salute.

Intanto, il gruppo chiude i conti 2020 con un utile netto più che raddoppiato a 3,2 miliardi di dollari e vendite in crescita del 9% a 26,6 miliardi.