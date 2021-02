Torna la domenica ecologica a Roma, ecco chi potrà circolare

A Roma il 14 febbraio e’ in programma il terzo dei quattro appuntamenti delle ‘Domeniche ecologiche’ per la stagione invernale 2020/21. Si tratta di un provvedimento per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualita’ dell’aria e della mobilita’ sostenibile. Previsto un ultimo appuntamento entro marzo 2021.

L’iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella Ztl Fascia Verde. Il blocco del traffico sara’ in vigore nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

E’ inoltre prevista su tutto il territorio comunale l’intensificazione dei controlli per l’accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all’aperto. Stabilita anche la limitazione delle temperature massime durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito per gli impianti termici.

La Polizia locale di Roma Capitale provvedera’ alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento. Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i veicoli alimentati a metano e Gpl, per gli autoveicoli Euro 6 a benzina, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, per i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi. Le altre deroghe al provvedimento sono riportate nell’ordinanza sindacale pubblicata sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it.