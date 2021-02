Altro incendio su bus a Roma, nessun ferito

Principio d’incendio su un autobus di linea stamattina a Roma. Secondo quanto si e’ appreso da Atac, e’ accaduto in zona San Giovanni mentre il bus viaggiava lungo via La Spezia e il principio di incendio e’ stato spento con l’estintore in dotazione alla vettura. Il mezzo – riferiscono da Atac – non ha subito danni. “Nessun problema per le persone” viene aggiunto. Sul posto i vigili del fuoco.

“Nessun bus a fuoco, solo un incendio a bordo. La dichiarazione nel comunicato stampa dell’Atac e’ tragi-comica”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR Svetlana Celli. “Come se fosse normale – aggiunge – che a bordo dei bus si sviluppino incendi. Per fortuna il pronto intervento dei vigili del fuoco e dell’autista hanno evitato il peggio. Questo episodio, insieme a moltissimi altri purtroppo, ripropongono con urgenza il tema della sicurezza per utenti e lavoratori dell’azienda e del bisogno di rinnovamento e manutenzione del parco vetture, che ancora oggi questa giunta non riesce a garantire”.

“Continua la serie negativa di bus a fuoco a Roma. Oggi, un principio di incendio ha riguardato un mezzo Atac in via La Spezia, zona San Giovanni, fortunatamente senza causare gravi conseguenze”. Cosi’ il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo, Adriano Palozzi. “Ormai siamo arrivati al limite e la disastrosa gestione del trasporto pubblico capitolino e’ sotto gli occhi di tutti. Quanto accaduto, infatti, la dice lunga sulla precaria condizione funzionale e strutturale di numerosi bus Atac, e conferma l’inadeguatezza dell’amministrazione grillina e dei vertici della municipalizzata dei trasporti. Il sindaco Raggi deve riferire immediatamente”, conclude.