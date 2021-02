Laurentina, ancora inagibile il ponte ciclo-pedonale

“A ottobre crollò il ponte ciclo-pedonale sulla Laurentina, urtato da un camion in manovra. Tra le polemiche si disegnano nuove ciclabili ma non si vede ancora nessun intervento sul ponte. Raggi sveglia”. Così in un tweet la consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo richiama l’attenzione su quanto accaduto l’8 ottobre scorso all’altezza dello svincolo per la Roma-Fiumicino. A causare l’incidente, che provocò il crollo del ponte, un camion con un braccio a gru che, nonostante fosse vietato i passaggio ai mezzi così alto, passò sotto la struttura in legno e urtandola ne provocò la caudata.

Dalle pagine locali del Corriere anche i ciclisti romani lanciano il loro grido d’allarme per il ponte fuori uso e, così pare, dimenticato, dall’amministrazione capitolina.

“Siamo costretti a pedalare sulla Laurentina e ad attraversare uno svincolo pericolosissimo, quel passaggio era ed è fondamentale non solo per noi ciclisti ma anche per i pedoni”, denunciano i cittadini del quartiere. I ponte, che collega VIII e IX Municipio, veniva infatti utilizzato anche da tanti impiegati che preferivano raggiungere l’ufficio in bici, evitando la ressa dei mezzi pubblici.