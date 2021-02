Presidi, difficile rientro a scuola al 100%

“Sicuramente l’obiettivo è tornare in classe al 100% ma il problema è se sia possibile, tanto più con la variante inglese che sembra molto aggressiva dal punto di vista dei contagi. In questo momento è molto difficile pensare al rientro al 100% ma è certamente un obiettivo di lungo termine, l’anno prossimo dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe, anche per questo abbiamo chiesto una accelerazione della campagna vaccinale per la scuola”. Così il presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli, su Sky Tg24.

“Le varianti si stanno diffondendo nella popolazione, credo si tratti di 1 caso su 5, e quindi bisogna stare attenti, soprattutto nelle aule dove ci sono ragazzi e docenti, ci vuole una rinnovata attenzione che deve essere monitorata”, ha concluso.

Non a caso ieri l’Anp, con una direttiva inviata ai dirigenti scolastici, ha chiesto che durante le lezioni studenti e insegnati indossino una doppia mascherina, per limitare i contagi legati alle nuovi varianti, sopratutto quella inglese, ritenuta maggiormente letale e contagiosa.