Covid: Zingaretti, varianti preoccupano, tenere alta la guardia

“Ci sono dati preoccupanti, non bisogna nasconderlo, soprattutto per quanto riguarda le varianti. Abbiamo gia’ preso dei provvedimenti in un comune della provincia di Latina (Roccagorga che conta attualmente oltre 130 positivi su una popolazione di circa 4mila abitanti, ndr). Cio’ che funziona e’ il monitoraggio, quindi, insieme alla soddisfazione che dobbiamo avere per il prosieguo della campagna vaccinale, dobbiamo ricordare a tutte e a tutti che non e’ finita”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della visita nell’hub vaccinale di Fiumicino insieme al Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.

“Il virus, come la scienza ci ha sempre detto, puo’ – ha continuato – variare e sta variando molto rapidamente. Insieme alla campagna vaccinale e alla campagna dei tamponi, quello che fara’ la differenza – ha aggiuntoo – e’ il comportamento individuale delle persone. Bisogna tenere alta l’attenzione”.

“Il fatto positivo e’ il nuovo segnale della bellissima collaborazione di tutto il sistema Paese nel governare la pandemia con la campagna vaccinale. Oggi nel Lazio supereremo probabilmente le 300mila vaccinazioni. Da domani inizieremo con le prenotazioni del personale scolastico. La struttura regionale per la campagna vaccinale e’ in via di costruzione: se avessimo piu’ vaccini potremo addirittura raddoppiare le dosi giornaliere. Ma ci arriveremo. Siamo pronti e dico grazie ad ADR perche’ in questo luogo abbiamo sperimentato, per primi, voli Covid free, oltre agli 100 mila test effettuati nell’area dedicata”.

L’assessore alla sanita’ Alessio D’Amato ha confermato che da lunedi’ prossimo inizieranno le vaccinazioni per il personale scolastico, anche nell’hub vaccini dello scalo romano. “Noi nel Lazio potremo fare 30mila vaccinazioni al giorno – ha detto d’Amato – adesso ne facciamo circa 9mila. Ieri a Fiumicino abbiamo fatto 1100 somministrazioni. Speriamo che aumentino le dosi. Siamo ad un terzo della potenzialita’ ma dipende solo dalle dosi. Questo sito di Fiumicino puo’ arrivare infatti a pieno regime fino a 3mila al giorno”.

Domani, sempre a Fiumicino, al via le somministrazioni per i vigili del fuoco e dei vigili urbani di Roma e Fiumicino.