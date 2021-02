Formia, ragazzo ucciso in rissa: fermato un minorenne

È stato fermato dalla polizia un minorenne sospettato di aver accoltellato a morte un 17enne ieri sera durante una rissa a Formia, in provincia di Latina. Gli investigatori stanno sottoponendo a fermo di indiziato di delitto il ragazzo della provincia di Caserta. La polizia è al lavoro per identificare gli altri partecipanti alla rissa. Sarebbero circa dieci i giovani coinvolti.

La lite è scoppiata ieri sera tra un gruppo di giovani che si trovava vicino una panchina nella centralissima via Vitruvio. La situazione è degenerata quando uno dei ragazzi ha estratto un coltello, ferendo in maniera seria il minorenne. Le macchie di sangue lasciate sul marciapiede, al fianco della panchina attorno alla quale è scoppiato il parapiglia, danno la misura della gravità di quanto accaduto. Il ragazzo ferito è morto poco dopo in ospedale.