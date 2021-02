Covid: D’Amato, ‘dati Lazio confermerebbero zona gialla’

“Dai dati in nostro possesso del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanita’ (ISS) il Lazio dovrebbe rimanere in zona ‘gialla’ con un valore RT a 0.95, una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica entrambi al di sotto delle soglie di allerta. Inoltre vi e’ una riduzione dell’incidenza per 100 mila abitanti”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Come sempre diciamo – aggiunge – i colori non sono un concorso a premi, ma il frutto del rispetto da parte dei cittadini delle regole di prevenzione. La zona gialla non e’ mai un disco verde o un tana libera tutti, anzi aumenta la responsabilita’ e il rigore. Ovviamente attenderemo le valutazioni finali dell’ISS e del Ministero della Salute”.

Il Lazio rimane zona gialla? “Aspettiamo i dati ufficiali, in questo momento non bisogna dire cose non vare. Anche se rimanessimo in zona gialla, attenzione: il cambio fra gialla e arancione dipende dalla responsabilita’ individuale”, ha dettoanche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Oggi e’ un altro giorno, su Rai 1.

Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-417) e oltre 18 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.025 casi positivi (+154), 41 i decessi (-14) e +1.953 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500.