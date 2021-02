Il M5s perde un’altra consigliera, Catini passa al misto

In Assemblea capitolina la maggioranza M5s perde un altro pezzo. La presidente della commissione Politiche sociali del Campidoglio Agnese Catini, in contrasto rispetto al disegno di bilancio 2021-2023, ha lasciato gli scranni del M5s per entrare nel gruppo misto e aderire a Revoluzione civica di Monica Lozzi. “Un bilancio di propaganda politica ed elettorale”, ha detto Catini riferendosi alla delibera che a breve sarà messa al voto.

Catini ha spiegato che sul bilancio “non sono state apportate le modifiche idonee a renderlo giusto ed equo per le esigenze degli ultimi. La sindaca dice che questo bilancio guarda al futuro, ma lo fa con sguardo miope e strabico, ci sono Municipi come Ostia che hanno avuto molto più di altri, ma il X non è l’unico Municipio che sa fare progetti e non me ne voglia il collega Paolo Ferrara, nessun mio emendamento e ordine del giorno è stato approvato, solo un ordine del giorno ha avuto il via libera e a questo punto penso sia stato uno sbaglio da parte vostra”, ha aggiunto rivolgendosi agli ormai ex colleghi.

Rispetto alla sua decisione di lasciare la maggioranza la consigliera ha quindi chiarito: “Ho preso una decisione difficile e sofferta, lascio questo gruppo politico che di politico ha ben poco. Lascio il Movimento con estremo dolore dopo 14 anni, ascolto e condivisione non vengono praticati a nessun livello. È quasi un anno che cerco motivi per restare” nella maggioranza “e nulla è stato fatto per trattenermi. Ho constatato che nel Movimento i principi iniziali sono ormai solo un bel ricordo. Non concordo con l’adesione al governo Draghi che rappresenta valori e interessi opposti ai miei e non concordo con il comportamento di questo gruppo che si adegua supino, che non è in grado di prendere posizioni, neanche quando 15 consiglieri municipali sfiduciano una inadeguata presidente. Il gruppo – ha sottolineato – non è in grado di fare autocritica e di migliorare, un gruppo di pigiatori di bottoni”. Catini ha quindi annunciato: “Aderisco a Revoluzione civica di Monica Lozzi, unico contesto a Roma in cui ascolto e condivisione sono principi saldi praticati con continuità e spero che il mio gesto sia spunto di riflessione per molte persone”. A questo punto la maggioranza M5s in Assemblea capitolina resta con 26 consiglieri più la sindaca Virginia Raggi, contro i 22 d’opposizione.

E con questi numeri, con 23 voti favorevoli e 16 contrari delle opposizioni, il M5s ha dato oggi il via libera – con la seduta riunta in seconda convocazione – all’ultimo bilancio dell’era Raggi. Operando in seconda convocazione oggi era necessario in Aula un numero legale più basso di quello normalmente richiesto per gli effetti deliberativi.