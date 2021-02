Covid: Lazio, zona rossa a Colleferro e Carpineto Romano

Altre due zone rosse nel Lazio per l’alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, due comuni in provincia di Roma.

“Ho convocato una riunione della Coc con le massime autorita’ cittadine alle ore 15.30 – scrive su Facebook il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna -. Il presidente del Consiglio comunale ha, inoltre, convocato la riunione urgente dei capigruppo alle ore 17. In entrambe le riunioni sara’ approfondito il dato di crescita esponenziale dei contagi e la probabile presenza in citta’ della variante inglese. Si prega tutti di seguire la sole informazioni istituzionali che questa pagina e quella del Comune diffonderanno nelle prossime ore”, conclude il sindaco.

Nel Lazio la zona rossa e’ gia’ stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina.

Intanto sd oggi nel Lazio sono stati vaccinati oltre 70 mila over 80 e andiamo verso la quota delle 330 mila vaccinazioni totali gia’ effettuate. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.