Lazio, prime dosi AstraZeneca per personale scuola 

Nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Covid rivolta agli operatori delle scuole e delle Università e dei servizi per l’infanzia della Regione Lazio, presso l’hub vaccinale di Fiumicino – Lunga Sosta, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e Adr, ha preso il via oggi la somministrazione della prima dose di AstraZeneca per il personale docente e non docente di età compresa tra i 45 e i 55 anni.

Le prenotazioni, tenendo conto della novità dell’autorizzazione di Aifa fino a 65 anni – senza patologie – e avviate online lo scorso 18 febbraio per gli under 55, sono state scaglionate per fasce d’età: 56-65 anni da domani; 35-44 anni dal 25 febbraio; under 34 dal 27 febbraio. Già ieri, stando ai dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Lazio, la quota delle prenotazioni era arrivata a 32mila. Trenta i punti vaccinali attivi sull’intero territorio regionale