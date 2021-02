Covid: 19 positivi in scuola di Fiumicino, 12 gli alunni

Sono 19 in tutto i positivi al Covid, tra alunni e insegnanti, nella scuola “Rodano” di Fiumicino, di cui è stata disposta in serata la chiusura per 14 giorni dalla Asl.

“La Asl Rm 3 ha da poco fornito maggiori dettagli rispetto ai casi legati al plesso Rodano dell’Istituto Colombo di Isola sacra. Attualmente sono risultati positivi 12 bambini divisi su due classi di quarta elementare, sei insegnanti, tra cui una docente di religione che insegna anche alla scuola media dello stesso istituto e la cui classe è stata messa in quarantena e in una scuola di Ponte Galeria, un educatore di un bambino fragile, per un totale di 19 casi correlati tra loro. Di questi due sono risultati positivi alla variante inglese. La Asl ha comunicato che sono in corso ulteriori approfondimenti”, dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino