Atac e ascensori guasti, cosa racconta la storia del disabile a Termini

“Quanto accaduto alla stazione Termini di Roma, dove una persona con disabilità è stata costretta a scendere le scale in carrozzina a causa di un guasto in ascensore, è inaccettabile. Per questo voglio sollecitare l’azienda Atac, anche per iscritto, a un maggiore riguardo alle manutenzioni e a una più puntuale attenzione alle persone con disabilità”. Lo ha dichiarato la ministra per le Disabilità Erika Stefani, riferendosi alla vicenda che nei giorno costi ha visto protagonista Dario Dongo, utente disabile nei mezzi pubblici, che nella vita fa l’avvocato penalista. Dongo è stato costretto a usare le scale, aiutato dagli altri viaggiatori, a causa di un guasto all’ascensore nella stazione Termini.

Una vicenda che non può essere considerata un caso isolato, vista la condizione in cui versa la manutenzione degli impianti Atac nelle stazioni delle metropolitane della Capitale. Sarebbero 98 quelli fermi (tra scale, tapis-rulant e ascensori) scrive oggi il dorso locale del Corriere, ricordando anche la vicenda della scala mobile del parcheggio di Villa Borghese (inagibile da 30 anni), che ha scatenato una polemica trascinatasi per giorni dopo che una foto dell’impianto coperto dalle erbacce di Crispían Balmer, giornalista della Reuters, è stata fatta girare sui social. Subito è arrivata la risposta dell’assessore ai Trasporti, Pietro Calabrese, secondo cui “la manutenzione di quella scala è di esclusiva competenza della società Saba Italia”. Circostanza che non solleva il Comune dalle sue responsabilità (essendo concessionario). Ma l’amministrazione capitolina, spiega Calabrese, sarebbe impegnato a occuparsi di altri disservizi che avrebbero la “priorità” su questo.

Intanto l’Atac prova prova a mantenere standard accettabili di manutenzione con molta fatica, ma deve fare i contri con i limiti imposti dal giudice fallimentare nella procedura di concordato preventivo, voluto dalla stessa sindaca Virginia Raggi visto il debito monstre (1,4 miliardi) accumulato negli anni dalla municipalizzata capitolina dei trasporti.