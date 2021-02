Lazio, Zingaretti: hub vaccinali nei centri commerciali

“Annuncio che l’8 marzo inauguremo il grande hub della stazione Termini, credo che sarà il primo in Italia nella stazione e in alcuni grandi centri commerciali del nostro territorio. La filosofia è sempre la stessa: tornare a riprenderci, anche grazie al vaccino, i luoghi della nostra regione. Il simbolo del ritorno alla vita deve avvenire dai luoghi della nostra quotidianità”. Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti nel corso dell’inaugurazione del centro vaccinale presso la Nuvola all’Eur.

“Oggi è un giorno importante abbiamo questo sito che per noi sarà uno dei principali per difendere Roma e vaccinare la popolazione a partire dai docenti e non docenti della scuola che si sono già prenotati. Si lavorerà su 50 postazioni per 1.000 vaccinazioni ad giorno che possono arrivare a 3mila”, ha poi spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel suo intervento all’inaugurazione del Centro vaccinale anti Covid-10 alla Roma Convention Center.