Scuola: Campidoglio, stop carte, conferma online iscrizione a nidi

Nuove modalita’ per le riconferme delle bambine e dei bambini gia’ frequentanti i Servizi Educativi 0-3 anni di Roma Capitale, con un processo interamente online, attraverso un nuovo servizio del portale denominato “Riconferma Nido”.

Non sara’ quindi piu’ necessario per le famiglie compilare moduli cartacei ne’ recarsi presso il Municipio di riferimento per presentare la nuova attestazione ISEE per l’aggiornamento della quota. Il sistema informatico ha gia’ dato corso alla pre-riconferma automatica per il prossimo a.e. 2021/2022, per cui nella prima fase, dal 24 febbraio al 22 marzo, solo le famiglie che non intendono riconfermare l’iscrizione al nido dovranno accedere al servizio online, per manifestare la volonta’ di rinunciare.

Nella seconda fase, successiva e con termini che saranno indicati nel mese di aprile, accedendo al servizio on-line “Riconferma Nido”, le famiglie perfezioneranno l’iscrizione, inserendo le informazioni richieste (attestazione ISEE, fascia oraria, presenza fratelli iscritti al servizio…) a completamento della pre-riconferma automatica. Informazioni sul portale di Roma Capitale https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS738107