Tamponamento sulla Salaria, coinvolto bus Cotral con studenti

Tamponamento lungo la strada statale Salaria questa mattina, intorno alle 7, nel territorio reatino, all’altezza del bivio per il borgo di Ornaro.

Coinvolto un bus Cotral con a bordo numerosi studenti diretti nelle scuole del capoluogo, tutti rimasti fortunatamente illesi nella carambola tra il mezzo pubblico e almeno altri due mezzi, un’automobile e un furgone commerciale. Nello scontro sono rimaste invece ferite due persone, non a bordo del bus, e trasportate per accertamenti all’ospedale “San Camillo De Lellis” di Rieti.

Ignote, al momento, le cause dell’incidente. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per accertamenti. Da quanto si e’ appreso il pullman su cui viaggiavano gli studenti percorreva la consolare in direzione Rieti. La Salaria e’ rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei detriti e i rilievi degli agenti di polizia.