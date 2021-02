Covid: folla a Roma, chiusa piazza a San Lorenzo

La concomitanza di giornate quasi primaverili su gran parte dell’Italia e la stretta sui ‘colori’ che sta per interessare alcune regioni ha fatto scattare in tanti la voglia di incontrare amici e conoscenti, magari facendo shopping o per un aperitivo o un pranzo all’aperto. Nel frattempo in attesa di lunedi’, quando le disposizioni sui nuovi divieti entreranno in vigore, le forze di polizia hanno alzato il livello di guardia con controlli che hanno interessato ancora una volta le strade della movida e dello shopping e i lungomari, tornati di colpo affollati di persone. Ormai da mesi la scure dei controlli e’ incombente, come dimostrano i dati del Viminale.

L’incubo-focolai con annesse varianti e’ testimoniato bene dal fermo richiamo del sindaco di Milano Giuseppe Sala in vista dell’ultimo fine settimana giallo prima del rientro della Lombardia in arancione: “Comportatevi in modo adeguato al difficile momento. Siamo in arancione da lunedi’ ma avendo un week-end di giallo e bel tempo vi chiedo di tenere un comportamento corretto”. Sala ha lamentato la presenza nelle strade di “troppi gruppi, talmente tanti che diventano incontrollabili dalle forze dell’ordine. Detto cio’ – ha annunciato – oggi rafforzeremo i controlli. Ne ho parlato con il Questore. Ho chiesto un intervento piu’ deciso per questo week-end e cosi’ sara’”.

Invito per molti versi disatteso vista la gran massa di persone che nel pomeriggio si e’ riversata nelle zone dello shopping e dello spritz, con migliaia di giovani seduti ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti di corso Sempione.

Assembramenti record anche nella Capitale dove sono state disposte chiusure momentanee nel quartiere di San Lorenzo e Trastevere, il tutto messo in atto dopo il piano anti-assembramenti adottato nei giorni scorsi in un tavolo tecnico presieduto dal questore. Rafforzamento dei controlli e del numero di agenti anche sul litorale romano – tra Fregene e Ostia per intendersi – teatro nello scorso week end di assembramenti, soprattutto vicino a bar e ristoranti.

Proprio al centro di Roma, tra l’altro, e’ prevista una manifestazione autorizzata tra le 14 e le 19 di oggi. Saranno 700 circa le persone a Piazza del Popolo per dire “no al razzismo”. Sul regolare svolgimento del presidio vigileranno polizia e carabinieri.