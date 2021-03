Regione Lazio, laboratori Creative coding per le scuole superiori

Prende il via “Creative Coding”, il percorso formativo e di programmazione di Lazio Innova e Codemotion per docenti e studenti della classi III, IV e V degli istituti superiori del Lazio, con un premio speciale al termine dei laboratori e per i migliori progetti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma della Regione Lazio Startupper School Academy, il cui obiettivo è promuovere l’imprenditorialità e la creatività nelle scuole del Lazio.

“Creative Coding” è un laboratorio digitale con una serie di appuntamenti on line (webinar) nel corso dei quali i partecipanti entreranno in contatto con le nuove tecnologie e impareranno a gestire e risolvere i problemi secondo un approccio creativo e innovativo fuori dagli schemi. Il percorso è strutturato in due fasi.

Durante una prima fase, avranno luogo una serie di incontri nei quali gli studenti entreranno in contatto con le principali nozioni di programmazione e di creative computing. I docenti affronteranno invece il tema del creative learning in ambito didattico, vale a dire l’uso creativo della tecnologia per esprimere e rappresentare idee innovative. In una seconda fase gli studenti inizieranno a programmare e a dare vita a progetti per il web, utilizzando linguaggi come Javascript, HTML5 e CSS. I ragazzi capiranno come creare un software, un sito o un videogame. Saranno accompagnati nella generazione di idee e progetti attraverso un approccio hands-on e project based, che gli permetterà di creare prototipi funzionanti e fruibili da smartphone o tablet.

Al termine gli studenti concorreranno per vincere il Premio Speciale messo in palio da Codemotion, piattaforma multicanale che dal 2013 mette al centro la sua community tech, supportando i suoi sviluppatori e professionisti IT con opportunità di networking e formazione sia in Italia che in Europa: i progetti migliori potranno partecipare a ulteriori 3 laboratori per approfondire il progetto realizzato e trasformarlo in una App per dispositivi mobile