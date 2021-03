Licenze facili a Roma: 5 misure cautelari a dipendenti pubblici

inque misure cautelari, di cui una agli arresti domiciliari, sono scattate nei confronti di un geometra privato e di quatto pubblici ufficiali in servizio presso tre diversi Municipi di Roma e in una ASL cittadina.

I dipendenti pubblici si sarebbero rivolti ad un geometra, soprannominato “il re delle Licenze” per attivita’ commerciali, per ottenere consulenze o lavoro a vantaggio di parenti o persone di loro interesse.

In cambio i pubblici ufficiali avrebbero offerto al professionista i loro servizi.Ad eseguire l’indagine per reati contro la pubblica amministrazione, denominata ‘Easy Market’, personale del gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale insieme alla squadra investigativa del III Distretto di Polizia Fidene – Serpentara. L’attivita’ investigativa, iniziata a maggio 2019 e terminata a gennaio 2021, e’ partita da un’informativa dei vigili che aveva evidenziato sospette anomalie procedurali, da parte degli uffici comunali competenti del Municipio III del Comune di Roma, durante il biennio 2017-2018, in merito ad attivita’ commerciali di media struttura di vendita. Le attivita’ avevano tutte lo stesso tecnico di parte, un geometra privato, il quale presentava documentazione e relazioni asseverate agli uffici competenti per favorire lo svolgimento delle attivita’ commerciali nella consapevolezza che non si trattava di attivita’ di vicinato, bensi’ di media struttura di vendita.

Dalle intercettazioni effettuate e’ emersa la presenza di un dirigente medico di una ASL di Roma che avrebbe ricevuto dal geometra, in cambio delle sue prestazioni, l’assunzione della figlia di sua moglie presso un supermercato. Mentre un funzionario della polizia locale avrebbe ricevuto una pratica SCIA inerente un esercizio commerciale. Una dipendente comunale assegnata all’Ufficio Commercio di uno dei Municipi di Roma Capitale invece, in cambio della propria benevolenza in merito alle pratiche amministrative, avrebbe richiesto l’assunzione del figlio di una sua collega.