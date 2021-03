Fiumicino, al via tamponi di controllo per la scuola Rodano

È cominciato alle 9.30, al drive-in di piazzale Mediterraneo, a Fiumicino, lo screening generale di controllo per i bambini e le bambine ed il personale docente e non docente della scuola elementare “Rodano”. Per tutta la giornata il personale della Asl RM3 e delle Uscar regionali, con il supporto delle volontarie e dei volontari della Misericordia, eseguiranno i tamponi di controllo: nella scuola, infatti, si era registrato un focolaio nelle scorse settimane con 12 alunni e 7 tra il personale scolastico positivi al Covid.

Sin dall’inizio delle operazioni, sotto una pioggia fitta, già una quarantina le auto, con a bordo familiari ed alunni, fatte incolonnare nell’area transennata a ridosso del molo sud del porto canale, prima di essere smistate verso le tre postazioni operative per i tamponi. Si tratta, in totale, di 423 tamponi molecolari che saranno eseguiti in una giornata unica e dal cui risultato dipende la riapertura della scuola. Per questa ragione, il centro rimarrà chiuso al pubblico. Chiunque avesse necessità di eseguire un tampone e avesse la prescrizione medica può recarsi al drive-in dell’aeroporto.