A causa del maltempo un’automobile è rimasta intrappolata, nelle prime ore del mattino, in via della Muratella, all’altezza del civico 535, a Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a tirare fuori la macchina dalle acque che hanno inondato il sottopasso. L’area è stata messa in sicurezza e non si sono registrati feriti.

Stampa