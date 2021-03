Covid: nel Lazio 1.654 casi e 22 decessi

Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+1.622) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.654 casi positivi (+223), 22 decessi (-6) e 1.333 guariti. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato.

“Aumentano i casi – commenta – i ricoveri e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 700”.

Nel Lazio e’ stato vaccinato tutto il personale sanitario. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato, spiegando che “il Lazio ha un quinto in meno di vaccinati non sanitari rispetto a Lombardia. La priorita’ sono i vaccini – aggiunge – non dobbiamo perdere tempo, aspettiamo comunicazioni per le consegne di aprile e maggio. Non possiamo fermare la macchina adesso”.