Vaccini: Lazio, abbiamo scorte solo per una settimana

E’ allarme per l’approvviggionamento dei vaccini nel lazio. “Abbiamo scorte per una settimana”, ha detto l’assessore alla sanita’ del Lazio Alessio D’Amato. “Oggi arriveremo alle 650 mila somministrazioni totali effettuate nel Lazio e sono preoccupato poiche’ abbiamo un’autonomia delle dosi pari ad una settimana”, aggiunge l’assessore.

“Da stanotte a mezzanotte sono gia’ 47.751 gli utenti che si sono prenotati per la vaccinazione anti Covid della fascia 75-74 anni che si sommano con i 56.939 della fascia 76-77 anni prenotati gia’ nei giorni precedenti – spiega l’assessore -. Le prenotazioni della fascia 79-78 anni sono state 64.939. Quindi gli over 70 prenotati sono circa 170 mila e lunedi’ a mezzanotte e’ previsto l’avvio della prenotazione per la fascia 73-72 anni. Nel contempo abbiamo gia’ vaccinato oltre 220 mila over 80 e oltre 8 mila super vulnerabili.. Ad oggi non conosciamo inoltre l’approvvigionamento previsto per il mese di aprile ne l’arrivo e le quantita’ del vaccino Johnson & Johnson”, conclude l’assessore D’Amato.

Intanto Zingaretti chiede di “correre” sui vaccini. “Il vaccino Sputnik deve ricevere le autorizzazioni da Ema e Aifa, ma scongiuro chi deve farlo, dobbiamo correre” ha detto il segretario dimissionario del Pd, ospite di «Uno Mattina», su Rai1. “Corriamo – chiede – perché la gente muore e l’economia soffre”. Zingaretti parla da governatore del Lazio, sottolineando che se ci fosse disponibilità piena di vaccini “saremmo pronti ad aprire i centri anche 24 ore su 24 “. Nella regione “oggi somministriamo 20.000 vaccinazioni al giorno, se ci fossero i vaccini potremmo arrivare a 60.000 al giorno. Siamo già al 65% negli over 80 e stanotte abbiamo aperto le prenotazioni per i 74enni. L’Ema però deve correre”.