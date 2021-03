Covid, Lazio: quasi 2000 nuovi casi positivi, 800 a Roma

Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi positivi (+241), 19 i decessi (-5) e +788 guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%.

I casi a Roma citta’ sono a quota 800.

Nel Lazio, inoltre, sono 184.381 gli over 70 prenotati: 65.483 per la classe d’eta’ 78/79 anni, 58.057 per la classe d’eta’ 76/77 anni e 60.841 per la classe d’eta’ 74/75 anni. lunedi’ aprono le prenotazioni per la fascia 73/72 anni. Oltre 9 mila le vaccinazioni per fragili. Aperte le prenotazioni per gli invalidi assoluti con indennnita’ accompagnamento. Crescono le vaccinazioni presso i medici di base: raggiunte le 55 mila dosi e sono oltre 2.188 i medici gia’ attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle Asl. Per i vaccini viaggiamo ad una media di oltre 20 mila somministrazioni al giorno. Oggi supereremo la quota delle 668 mila vaccinazioni somministrate che rappresentano oltre il 10% della popolazione nel Lazio. E’ stata superata la quota delle 225 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano il 70% delle persone prenotate over 80.