Abbazia Trisulti: Zingaretti, “via Bannon e i sovranisti”

“Il Consiglio di Stato dà ragione al Ministero della Cultura e annulla la concessione della Certosa di Trisulti in provincia di Frosinone all’associazione Dignitatis Humanae Institute. Via Steve Bannon e i sovranisti. Collaboreremo con il Ministro Franceschini per restituire ai cittadini questo luogo meraviglioso, che vogliamo diventi uno dei simboli della rinascita italiana”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“La Regione Lazio è a disposizione per cercare una soluzione attraverso l’uso di Fondi europei per far tornare a splendere un simbolo dell’identità e della storia del nostro Paese. La Regione si impegna quotidianamente nella valorizzazione del territorio, in questi anni abbiamo portato avanti diversi progetti volti proprio a restituire valore a luoghi delle volte dimenticati e anche in questo caso non vogliamo sottrarci. La splendida abbazia cistercense potrà essere un luogo propulsore di cultura in cui associazioni locali e collettività avranno la possibilità di valorizzare la propria terra. Con questa decisione, grazie anche alla forza delle cittadine e dei cittadini che hanno sostenuto con tenacia questo percorso, uno splendido tesoro torna protagonista”, conclude.