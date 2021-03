Torna a Piazza Venezia la storica pedana dei vigili urbani

Torna in funziona la storica pedana dei vigili urbani a piazza Venezia a Roma. Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi. “Qualche giorno fa, arrivando in Campidoglio, ho visto di nuovo in funzione la storica pedana dei vigili urbani (clicca qui per il video) che si trova in piazza Venezia – scrive su Fb -. Noi romani la conosciamo bene, anche perché compare in una famosa scena di un film con Alberto Sordi. Nel tempo la pedana è diventata un simbolo di Roma. Guardatela in queste immagini, sullo sfondo di una piazza completamente riqualificata e sempre più bella”.

