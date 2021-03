Luca Zingaretti lascia lo Spallanzani, era ricoverato per Covid

L’attore Luca Zingaretti lascia l’ospedale Spallanzani di Roma dove era stato ricoverato per Covid. “Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare”. Lo scrive su Instagram lo stesso Luca Zingaretti, pubblicando una foto che lo ritrae seduto di spalle su un letto di ospedale, con le valigie.

Nei scorsi giorni era circolata l’indiscrezione che il fratello del governatore del Lazio, noto soprattutto per la sua interpretazione del commissario Montalbano, fosse stato ricoverato allo Spallanzani a causa del Covid.