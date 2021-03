In arrivo telecamera su preferenziale di viale Regina Margherita

Dal 29 marzo di nuovo in funzione la telecamera a presidio della corsia preferenziale viale Regina Margherita. Lo comunica, in una nota Roma, Servizi per la Mobilità. Su viale Regina Margherita, all’altezza di via Adda, dalla mezzanotte di lunedì 29 marzo sarà di nuovo in funzione la telecamera a presidio della corsia preferenziale. L’impianto sanzionerà i veicoli non autorizzati in transito sul corridoio riservato al trasporto pubblico. La telecamera era spenta dallo scorso gennaio per consentire interventi di potatura nonché la realizzazione del cordolo a protezione della stessa corsia preferenziale. L’impianto sarà acceso, come di consueto, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno

