Smog: Campidoglio, 21 marzo ultima domenica ecologica

Il 21 marzo e’ in programma la quarta e ultima delle “Domeniche ecologiche” per la stagione invernale 2020/21. Il provvedimento, comunica il Campidoglio, e’ stato programmato per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualita’ dell’aria e della mobilita’ sostenibile. L’iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde”.

Il blocco del traffico sara’ in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Tra le deroghe al divieto di circolazione previste: i veicoli a trazione elettrica e ibridi, a metano e Gpl, gli autoveicoli Euro 6 a benzina, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi.