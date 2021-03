Zingaretti: accordo con Spallanzani per sperimentare Sputnik

“Tra qualche giorno verra’ stipulato un primo accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Nicola Zingaretti durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium. “Questa e’ un’altra buona notizia che ci permette di fare un salto in davanti rispetto alla necessita’ di approvvigionamento dei vaccini”, ha aggiunto.

“Come sapete stiamo approntando sei grandi hub, il prossimo sara’ il centro Cinecitta’ proseguendo questa tradizione di averli nei luoghi di vita delle persone – ha spiegato -. Siamo oltre i 750 mila vaccini, ma saremmo pronti a triplicare la vaccinazione se ci fossero dosi di vaccino sufficienti. Ma la cosa importante e’ che siamo tornati a pieno regime e ripeto con segnali straordinariamente positivi su livello di adesione su Astrazeneca e questa e’ buona notizia che va valorizzata. Aver potuto chiudere i problemi che c’erano stati con nuovo rilancio di Ema e’ un fatto molto importante – ha aggiunto -. Per apertura Cinecitta’, per le dosi di vaccini che abbiamo ora e’ quasi ininfluente, non c’e’ fretta di aprirlo. Siamo pronti a lavorare anche di notte nei centri vaccinali che ci sono. Pero’ abbiamo pronto accordo, iniziano i lavori e tra qualche giorno verra’ aperto. Quello che ora manca e’ una dose di vaccini sufficienti per fare quel salto di qualita’ che sicuramente ci sara’ e per il quale siamo pronti”.

Intanto oggi nel Lazio sono 47.054 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.484 ricoverati, 309 in terapia intensiva e 44.261 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 213.135, i decessi 6.340 e il totale dei casi esaminati è pari a 266.529, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio