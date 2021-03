Progetto di pedonalizzazione di piazza Sempione, Caudo va avanti

ANSA/ Roma:presto progetto aggiornato p.Sempione pedonale

Per Caudo si va avanti, sopralluogo con De Vito. Critica la Lega

22 Marzo , 18:24(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Il dibattuto progetto di pedonalizzazione di piazza Sempione arriva all’attenzione della commissione capitolina congiunta, urbanistica/mobilità. Il presidente del municipio interessato (il III) Giovanni Caudo ha annunciato che si va avanti e che il “progetto aggiornato sarà presto disponibile”.

Inoltre si è detto disponibile ad accompagnare il presidente dell’Aula Giulio Cesare Marcello De Vito in un sopralluogo sul posto. “Noi ci saremo e sarà l’occasione per spiegare i motivi che hanno spinto i residenti a chiedere un confronto con l’amministrazione del territorio al fine di lavorare insieme su una pedonalizzazione che rispetti appieno la mobilità senza dimenticare i simboli storico-artistici di una piazza tanto importante per l’intero quartiere”, commenta De Vito.

Per il minisindaco Caudo, che vede sul fronte contrario alla pedonalizzazione parte dei comitati cittadini e il parroco di zona, una cosa è chiara: non si torna indietro. “La commissione di oggi è stata utile e come le altre, già svolte in municipio, si è chiarito che non esistono criticità come quelle strumentalmente paventate, come la mobilità – spiega -. I pareri tecnici sono tutti positivi e gli uffici stanno lavorando e stanno accogliendo le richieste, comprese quelle arrivate dai singoli cittadini. Il progetto aggiornato sarà presto disponibile. Ho invitato il presidente De Vito a un sopralluogo per rendersi conto, lui stesso, di alcune strumentalizzazioni che sono motivate da altre paure come quella della movida. Paura, questa, che non puó fermare l’ambizione di avere una città normale, che trasformi la sua piazza civica da parcheggio a luogo di socialità e di incontro. Un segnale di rinascita importante, tanto più oggi che viviamo distanti e confinati. Ma torneremo a trovarci in piazza e ad abbracciarci – afferma con fiducia -. La paura e il degrado si vincono con la bellezza e la fiducia nell’altro; con una città inclusiva e non che esclude”.

Molto critici i rappresentanti della Lega: “Oggi è emersa l’abissale distanza tra il volere dell’amministrazione Caudo e ciò che chiedono i cittadini. Il progetto per la pedonalizzazione della storica piazza Sempione nel Municipio III così come presentato da Caudo è improponibile. Gli errori sono tanti, primo e più grave fra tutti è quello di non aver aperto un processo partecipativo con la cittadinanza, che attraverso i comitati di quartiere ha fatto sentire la sua profonda opposizione al progetto così com’è”.