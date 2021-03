Earth Hour, Roma Capitale spegne luci Palazzo Senatorio

Roma Capitale aderisce alla tredicesima edizione di “Earth Hour – l’Ora della Terra” e spegnera’ simbolicamente l’illuminazione della facciata di Palazzo Senatorio in Campidoglio dalle ore 20.30 alle 21.30 di stasera. L’Amministrazione capitolina accoglie cosi’ l’appello del WWF e l’invito di Anci in occasione del piu’ grande evento globale di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici.

“Lo spegnimento dell’illuminazione di Palazzo Senatorio e’ un gesto semplice ma significativo per ricordare che la lotta per impedire la perdita di biodiversita’ e la tutela della natura sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici”, afferma la Sindaca di Roma Virginia Raggi.