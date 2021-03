Formula E raddoppia, E-Prix all’Eur anche l’11 aprile

L’E-Prix di Roma raddoppia. Alla gara di sabato 10 aprile si aggiunge infatti quella di domenica 11, rispettivamente Round 3 e Round 4 del Campionato del mondo di Formula E, entrambi sul nuovo spettacolare circuito dell’Eur.

L’accesso ai pedoni nel perimetro del circuito rimarra’ chiuso dalle ore 5.00 di mattina di sabato 10 aprile alle ore 20.30 della domenica. Le mappe aggiornate sono disponibili al sito www.romamobilita.com. Formula E e FIA hanno annunciato oggi questo importante aggiornamento del calendario, insieme al doppio appuntamento di Valencia il 24 e 25 aprile, round 5 e round 6 del campionato. Formula E continuera’ a monitorare l’andamento della pandemia da Covid-19, tenendo costantemente informati squadre, produttori, partner, emittenti e citta’ ospitanti. Il resto del calendario della settima stagione sara’ confermato a breve. Tutti gli aggiornamenti del calendario dipendono dalle restrizioni sui viaggi internazionali e dai protocolli del governo locale e sono soggetti all’approvazione del FIA World Motor Sport Council. Il 10 e 11 aprile quindi Roma torna protagonista: il via e’ previsto alle ore 16.00 per la gara del sabato e alle ore 13.00 per quella della domenica.

Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si tratta di “un doppio appuntamento con lo sport d’emozione e con la mobilita’ sostenibile. Stiamo lavorando da anni per rendere Roma protagonista della mobilita’ alternativa e stiamo intervenendo in maniera trasversale in modo che la sostenibilita’ possa diventare il parametro su cui costruire il nostro futuro”. L’evento Formula E, ha aggiunto la prima cittadina, “rinnova il patto con la nostra citta’ come unica tappa italiana anche nei prossimi anni, e’ la testimonianza che anche i grandi eventi possono essere green e contribuire a costruire citta’ migliori. Ringrazio gli organizzatori e gli uffici di Roma Capitale per aver lavorato a questo obiettivo comune pur in un periodo cosi’ difficile”. Per Daniele Frongia, assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini “la decisione della FIA e della Formula E di raddoppiare la data della tappa romana costituisce una conferma per Roma Capitale che abbiamo lavorato in questi lunghi mesi nella direzione di garantire la migliore pianificazione tenendo conto di tutti i possibili scenari e dell’evoluzione del quadro pandemico e delle misure restrittive. Ringrazio il mio staff e gli uffici per l’ottimo lavoro svolto in sinergia con tutti gli attori coinvolti in un contesto di difficolta’ e incertezza che ha reso tutto piu’ complesso ma ha portato la nostra citta’ ad essere esempio a livello internazionale di efficienza e rinascita”.