Vaccini: Lazio, domani un milione di dosi somministrate

Domani il Lazio raggiungera’ “un milione di dosi di vaccino somministrate e come quantita’ assoluta in rapporto alla popolazione e’ la prima Regione italiana. Dalla prossima settimana andremo a 30 mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l’obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Disponibili a estendere l’orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi e’ la necessaria disponibilita’ delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima” aggiunge.

“Mi sono prenotata ieri per il vaccino, mi vaccinerei anche con Astra Zeneca, qualunque tipo di vaccino andra’ bene”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ospite di Maria Latella al Caffe’ della domenica su Radio 24.

“Ieri mi sono segnalata alla Regione Lazio per prenotare la vaccinazione, era il mio momento. Non so ancora quale vaccino mi verra’ somministrato, mi arriveranno informazioni riguardo la tipologia e il luogo dove lo dovro’ fare. L’importante e’ vaccinarsi”, ha aggiunto Lamorgese.