Lazio: Zingaretti, tampone gratis per studenti superiori

Da oggi e per tutto il mese di aprile, gli studenti delle scuole superiori “possono fare il tampone rapido gratis e senza prescrizione medica nella rete dei drive in del Lazio”. Lo ha annunciato su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Continua Scuola Sicura – ha concluso – un modo per tornare in classe aumentando la sicurezza”.

Il governatore della Regione Lazio ha anche annunciato, a margine della visita al centro vaccinale presso il parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino, di aver fatto “un decreto per 48 ore, due giorni per non riaprire le scuole superiori. Riaprire per solo due giorni, avrebbe comportato, nel campo della didattica, piu’ disagi che altro. Da martedi’ nel Lazio saranno aperti nidi, materne, elementari e medie, la fascia di studenti che a casa creano piu’ problemi nell’organizzazione familiare. Per quanto riguarda le scuole superiori, per questa volta, si ricomincera’ dopo Pasqua”.