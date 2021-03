Gimbe: nel Lazio è allarme terapie intensive

Nella settimana dal 24 al 30 marzo la regione Lazoo ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 4,6%; negli ultimi 14 giorni (dal 17 al 30 marzo) si rileva un’incidenza di 431 casi positivi per 100.000 abitanti”. È quanto si legge nell’ultimo monitoraggio dell’epidemia da COVID nelle Regioni e Province italiane a cura del Gimbe che sottolinea come sopra il livello di allerta ci sono in tutto 13 Regioni: a guidare la classifica e’ la Lombardia, con il 61% dei posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti COVID. Seguono: Marche con il 60%, Piemonte con il 59%, Provincia di Trento con il 53%, Emilia Romagna con il 52%, Puglia e Friuli Venezia Giulia con il 46%, Umbria e Toscana con il 43%, Molise con il 41%, Lazio con il 40%, Abruzzo e Liguria con il 32%, Veneto con il 29%, Valle D’Aosta con il 27%, Campania con il 26%, Calabria con il 24%, Provincia di Bolzano con il 20%, Sicilia e Sardegna con il 16% e Basilicata con il 15%.

Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+1.737) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.800 casi positivi (+207), 38 decessi (+6) e 1.809 i guariti. Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 5%. I casi a Roma citta’ sono a quota 900. Lo riferisce l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato.

Ecco il dettaglio delle singole Asl. Nella Asl Roma 1 sono 331 i casi. Si registrano dieci decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 410 i casi. Si registrano dieci decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 161 i casi. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 138 i casi. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 166 i casi. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 177 i casi. Si registrano quattro decessi con patologie. Nelle province si registrano 417 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 104 i nuovi casi. Si registrano due decessi di 73 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 149 nuovi casi. Si registrano cinque decessi di 69, 72, 76, 85 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 59 nuovi casi. Nella Asl di Rieti si registrano 105 nuovi casi.