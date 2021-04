Raggi, ecco il percorso del tram da Termini al Vaticano

“Volete scoprire come sarà viaggiare in tram nel centro di Roma? Pensate a città come Berlino, Vienna o Budapest, dove la rete tranviaria si sviluppa per centinaia di chilometri. Abbiamo lo stesso piano per Roma”. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi pubblicando un video che illustra il nuovo percorso della linea Termini-Vaticano-Aurelio.

“Sarà la linea 1 della rete tranviaria della Capitale: un itinerario di circa 8,4 km da Termini a San Pietro, e poi oltre, fino a raggiungere piazza Risorgimento e il quartiere Aurelio. Abbiamo già presentato il progetto al ministero dei Trasporti così da ottenere i fondi necessari. Per questa linea acquisteremo anche 24 tram”, ha aggiunto la prima cittadina di Roma.