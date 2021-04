Autismo: stasera facciata Campidoglio illuminata di blu

La facciata di Palazzo Senatorio in Campidoglio questa sera, dalle 19 alle 22, sara’ illuminata di blu in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Raccogliendo l’invito dell’Anci a tutti i Comuni, la sindaca Virginia Raggi ha deciso l’adesione di Roma a questa iniziativa per manifestare solidarieta’, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica cosi’ delicata che colpisce migliaia di famiglie italiane.

“Entriamo in zona blu, una zona di consapevolezza e solidarieta’. E’ compito di tutte le istituzioni adoperarsi affinche’ ciascuno possa contribuire pienamente alla realizzazione della propria comunita’, secondo le proprie capacita’, possibilita’ e aspirazioni”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video realizzato per la Fia, fondazione Autismo, e pubblicato sul profilo Twitter dell’associazione.

“Questo e’ fondamentale – ha aggiunto – perche’ se tutti contribuiscono, secondo le aspirazioni di ciascuno, possiamo marginalizzare ogni forma di discriminazione. Per fare questo e’ importante agire in sinergia: istituzioni, famiglie e persone. E’ proprio alle famiglie che va il mio ringraziamento piu’ profondo, famiglie che quotidianamente affrontano la sfida dell’Autismo con grande determinazione e organizzano anche manifestazioni che tengono alta la soglia dell’attenzione e ci consentono di contribuire a migliorare la nostra vita, il nostro presente e il nostro futuro”